Die seit einem Unfall im Sommer querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel verlässt am Freitag das Unfall-Krankenhaus in Berlin-Marzahn.

Ankommen in einem neuen Leben

Die 28-Jährige freue sich nach einem halben Jahr im Krankenhaus auf die ersten Tage Zuhause, sagte Vogel: "So langsam reicht's auch: Wieder mal alleine zu kochen, wäre ganz schön." Vogel kündigte an, im Januar nach Berlin zurückzukehren. Vogel will dann die Reha im Unfall-Krankenhaus Marzahn ambulant fortsetzen.

Die Radsportlerin ist am 26. Juni mit einem Nachwuchsfahrer zusammengestoßen. Wer daran Schuld hat, wird noch von der Staatsanwaltschaft untersucht.