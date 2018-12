Bild: imago/Matthias Koch

Ihre zweite Silbermedaille des Jahres sammeln die Berliner Eishockeyspieler im April ein: In einer spannenden Finalserie gegen Titelverteidiger München steht der Rekordmeister schon kurz vor dem Aus, kämpft sich zurück, so dass die Entscheidung im siebten Spiel gefällt werden muss. Nach dem Schlusspfiff muss Eisbären-Kapitän allerdings zusehen, wie andere den Pokal in die Höhe stemmen - München gewinnt das letzte Spiel mit 6:3.