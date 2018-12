Bild: imago/Eibner

Erfolgscoach Stelian Moculescu, der zuvor jahrzehntelang ausgerechnet mit dem Berliner Erzrivalen Friedrichshafen erfolgreich war, sollte das Ziel Meisterschaft mit den Volleys doch noch erfüllen. In der Finalserie kam es, wie es kommen musste, und Moculescu stand seinem Ex-Verein gegenüber. In einer spannenden Serie setzten sich am Ende knapp die BR Volleys durch - und Stelian Moculescu hatte an diesem Titel einen großen Anteil.