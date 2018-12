Lisa-Marie Buckwitz hat bereits Olympia-Gold gewonnen - 2018 in Pyeonchang war das. Damals schob die Athletin vom SC Potsdam den Bob von Mariama Jamanka an. Nun wagt sie selbst den Sprung nach ganz vorn ins Cockpit.

Der Grund: Sie will ab sofort selbst die Lenkseile im Bob ziehen - von der Anschieberin zur Pilotin wechseln. Es ist vor allem die Herausforderung, die Buckwitz an diesem Neuanfang reizt. "Ich finde es super, etwas Neues zu lernen und den Kanal vorne runterzufahren", sagt sie: "Dort, wo man etwas sieht."

Bisher saß Buckwitz immer an Position zwei im Bob. Als Anschieberin legte sie mit ihrer Schnellkraft den Grundstein für eine rasante Fahrt - und das sehr erfolgreich. Erst Anfang des Jahres feierte die junge Sportlerin aus Schöneiche bei Berlin in Pyeongchang den größten Erfolg ihrer Karriere. Gemeinsam mit Pilotin Mariama Jamanka gewann die Anschieberin Gold bei den Olympischen Spielen.

Denn obwohl sie bereits seit vier Jahren als Anschieberin aktiv ist, heißt die Umschulung für Buckwitz: alles auf null. Vor ihrer ersten Fahrt war sie deshalb besonders aufgeregt. "Ich hatte Herzrasen. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du kennst den Schlitten noch nicht, wie er reagiert, wie du in den Kurven liegst und was du machen musst", berichtet sie. "Das kommt erst durch die Erfahrung und die Fahrten."

60 Fahrten hat sie bisher absolviert. Im März 2019 will sie bei den Bayrischen Meisterschaften ihren ersten Wettkampf fahren. Der findet am Königssee statt - einem Ort, an den sie gute Erinnerungen hat, denn dort gelang ihr als Anschieberin 2015 ihr erster Weltcup-Sieg. Bis sich die Olympiasiegerin auch als Pilotin mit den Besten der Welt messen kann, muss sie noch viel trainieren. Die 24-Jährige ist optimistisch. "Ich will mich in den nächsten vier Jahren da rankämpfen."