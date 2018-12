Berlinerin Jamanka bei Weltcup in Winterberg auf Platz zwei

Die Berlinerin Mariama Jamanka ist beim Bob-Weltcup in Winterberg auf Platz zwei gefahren. Sieben Hunderstelsekunden fehlten der 28-jährigen Olympiasiegerin und ihrer Anschieberin Annika Drazek am Samstag auf die Siegerinnen. Stephanie Schneider gewann mit Ann-Christin Strack - es war der erste deutsche Doppelsieg seit fast vier Jahren.

Bob-Pilotin gewinnt in Lettland

Nach dem ersten Lauf hatte Jamanka noch geführt, leistete sich im zweiten dann aber im unteren Abschnitt einen kapitalen Fehler. Dieser kostete die Berlinerin den zweiten Saisonsieg. Zum Auftakt vor einer Woche hatte sie im lettischen Sigulda gewonnen - es war der erste Weltcup-Erfolg ihrer Karriere gewesen.

Über ihren Patzer sagte sie: "Es ist ärgerlich, aber so etwas passiert. Stephanie hat uns ein gutes Rennen geliefert, Glückwunsch zum Sieg." Ihre Führung im Gesamtweltcup konnte Jamanka verteidigen. Auf Rang drei in Winterberg kam die Olympia-Zweite Elana Meyers-Taylor mit Lake Kwaza an der Bremse. Die Winterbergerin Anna Köhler, die von Leonie Fiebig angeschoben wurde, landete auf Platz vier.