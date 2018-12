In Berliner Krankenhaus

Der ehemalige Box-Weltmeister Markus Beyer ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Das berichtete am Dienstag zunächst der Mitteldeutsche Rundfunk [mdr.de], für den Beyer als Box-Experte der Sendung "Sport im Osten" tätig war. Demnach erlag der dreifache Weltmeister des Boxverbandes WBC am Montag einer kurzen und schweren Krankheit in einem Berliner Krankenhaus.

Die Boxwelt trauert um einen ihrer Stars. "Ich kann meine Gefühle mit Worten nicht beschreiben. Jeder weiß, dass er mein Lieblingssportler war - und das hatte vor allem eine menschliche Komponente", sagte sein langjähriger Trainer Ulli Wegner dem MDR. Beyer sei ein durch und durch feiner Mensch gewesen. "Im Moment fühle ich mich, als hätte mir jemand in die Magengrube geschlagen. Ich muss das alles erst verarbeiten", so Wegner.