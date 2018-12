"0:0 gegen Weiche Flensburg" lautete die schlichte Ergebniswiedergabe der entscheidenen Party im Frühjahr: Cottbus schafft damit in der Relegation nach zwei Jahren die Rückkehr in den Profifußball. Seitdem zeigt sich: Die 3. Liga ist hart. Von Andreas Friebel

"Nie mehr, nie mehr, nie mehr vierte Liga", sangen im Frühjahr mehr als 20.000 Fans im Stadion der Freundschaft. Nach den beiden Aufstiegsspielen gegen Flensburg (3:2 und 0:0) gelang Energie Cottbus am 27. Mai 2018 die Rückkehr in die dritte Liga. "Als wir vor zwei Jahren hier hergekommen sind, wußte keiner, wie das ausgeht. Wir hatten alle Hoffnungen, aber dass das so klappt – Wahnsinn", sagte Tim Kruse nach dem Schlusspfiff und rang mit seinen Gefühlen. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz hatte da eine Fabel-Saison in der Regionalliga Nordost hingelegt und das Ganze dann – nach zwei nervenaufreibenden Relegationspartien – mit dem Aufstieg gekrönt.

Keine Mannschaft hat jemals 89 Punkte in der Regionalliga geholt und keine Mannschaft hat dort je so viele Tore in einer Saison geschossen wie Cottbus: 74. Keine Mannschaft hat dort je so wenig Gegentore (14) kassiert, so viele Siege (28) gefeiert und einen so deutlichen Vorsprung auf Platz zwei gehabt. 31 Punkte waren es auf den Zweiten Nordhausen. "Eindrucksvoller kann man nicht beweisen, dass Energie Cottbus nicht in die dritte Liga gehört, sondern irgendwann mal wieder in die zweite Liga", so Wollitz, nachdem der Aufstieg perfekt gemacht werden konnte.