Sieg in Düsseldorf - Eisbären gewinnen erstmals unter Trainer Richer

23.12.18 | 19:50

Es war das zweite Spiel der Eisbären Berlin nach der Trainer Entlassung von Clément Jodoin - und die Mannschaft von Neu-Trainer Stephane Richer gewann am Sonntagabend gegen Düsseldorf in einem engen Spiel mit 5:4 (1:2, 2:1, 1:1) im Penaltyschießen. Jamie MacQueen, Andre Rankel, James Sheppard und Brendan Ranford trafen in der regulären Spielzeit für die Eisbären. Kevin Poulin hielt in der Overtime einen Penalty und Jamie MacQueen sorgte für die Entscheidung zu Gunsten der Bären.

Eisbären belohnen sich nicht

Düsseldorf begann schwungvoll und kam bereits in der zweiten Minute zur Führung durch Phillip Gogulla. Nach Puckverlust im Angriffsviertel schaltete Düsseldorf schnell um und kam zur frühen Führung. Die Eisbären ließen sich hiervon nicht aus der Ruhe bringen. Nach einer Chance von Jonas Müller kam es zu Tumulten vor dem Tor der Düsseldorfer. Nach der Begutachtung der Videobilder durch das Schiedsrichtergespann gab es Penalty für die Berliner. Ein Düsseldorfer hatte den Puck mit der Hand abgewehrt. Jamie MacQueen entschied das Duell gegen Düsseldorfs Tormann Frederik Petterson Wentzel für sich und sorgte in der vierten Minute für den Ausgleich für die Eisbären. Diese waren im Anschluss besser und drückten auf das Tor der DEG. Eine mangelnde Chancenverwertung der Berliner sorgte dafür, dass es lange beim 1:1 blieb. Besser machte es Düsseldorf. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels war es wieder Philip Gogulla, der auf 2:1 für die DEG erhöhte. Ein unglücklicher Rückstand für die Eisbären, die im ersten Drittel die besseren Möglichkeiten hatten.

Spiel weiter offen

Im zweiten Drittel kamen die Berliner gut in das Spiel zurück. André Rankel erzielte in der 26. Minute nach gutem Ballgewinn durch James Sheppard und schnellem Zuspiel von Marcel Noebels den erneuten Ausgleich für die Eisbären Berlin. Es war eine offene und schnelle Eishockey-Partie, die alleine aufgrund guter Torhüterleistungen auf beiden Seiten nicht mehr Tore erlebte. Erst in der 34. Minute war Düsseldorf-Torwart Wentzel erneut chancenlos. James Sheppard nutzte ein Powerplay, um die erstmalige Führung für seine Mannschaft in dieser Begegnung zu erzielen. Im Anschlus gelang es Berlin nicht, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Dieses ging weiter hin und her und beide Torhüter mussten weiterhin oft eingreifen. Die Eisbären konnten die Führung allerdings nicht in die Pause retten. Kevin Marshall sorgte mit einem Schuss von der blauen Linie in der letzten Minute des zweiten Drittels für den Ausgleich.

Entscheidung im Penaltyschießen

Auch im letzten Drittel legte wieder eine Mannschaft vor, ehe die andere nachlegte. Jaedon Descheneau traf in der 48. Minute für die DEG, ehe Brendan Ranford in der 53. Minute zum erneuten Gleichstand für die Eisbären traf. Da auch in der Overtime kein Sieger gefunden wurde, musste eine ausgeglichene und spannende Eishockey-Partie im Penaltyschießen entschieden werden. Kevin Poulin und Jamie MacQueen behielten für die Eisbären die Nerven und bescheren den Berlinern den ersten Sieg unter Stephane Richer. Am kommenden Mittwoch (19:00 Uhr) treffen die Eisbären in der Arena am Ostbahnhof auf die Fishtown Pinguins Bremerhaven.