1:2-Niederlage gegen Augsburg - Neuer Trainer - alte Krise bei den Eisbären

21.12.18 | 23:16 Uhr

Nächster Rückschlag für die Eisbären: Zwei Tage nach der Entlassung von Coach Clement Jodoin verlieren die Berliner gegen Augsburg mit 1:2. Es ist bereits die fünfte Heimspiel-Niederlage in Serie. Die Partie war nicht hochklassig, aber spannend bis zum Schluss.

Am Ende hatte er es eilig. Kaum war die Schlusssirene erklungen, da verließ Stéphane Richer die Bank, mit Klemmbrett unter dem Arm und vielsagendem Blick. 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) hatten die Eisbären Berlin gerade das erste Spiel unter seiner Regie gegen die Augsburger Panther verloren. Sie hatten gekämpft. Aber dennoch war die fünfte Heimniederlage in Folge am Freitagabend vor 10.587 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nicht unverdient.

2:0-Rückstand nach einem Drittel

Es war eine Anfangsphase, die vor allem ein Prädikat verdiente: langweilig. Fehlervermeidung stand ganz oben auf der Prioritätenliste. Gerade auch bei den Eisbären, bei denen es nur zwei Tage nach der Entlassung von Clement Jodoin darum ging, Sicherheit (zurück)zugewinnen. Der interimsmäßige Neue an der Seitenlinie, Sportdirektor Stépahne Richer, hatte die Reihen ein wenig umgebaut - zudem kehrten Charlie Jahnke und Mark Cundari zurück. Sie erlebten nach 13 Minuten, wie die Eisbären mal wieder in Rückstand gerieten. Und mal wieder war es nach einer Zeitstrafe, der ersten an diesem Abend. Louis-Marc Aubry sah von der Strafbank aus, wie Matthew Fraser zum 1:0 für die Augsburger traf. Jonas Müller hatte noch versucht zu verhindern, was jedoch nicht mehr zu verhindern war. Nur vier Minuten später waren die Gäste erneut in Überzahl - und jubelten wieder. Und dieses Mal kam für die Eisbären auch noch reichlich Pech dazu. Der Schuss des Augsburgers Daniel Schmölz war eher ungefährlich. Eigentlich. Bis er gegen das Bein von Jens Baxmann prallte. Gegen den abgefälschten Schuss hatte Eisbären-Goalie Kevin Poulin keine Chance.

Eisbären zu harmlos

Die Eisbären versuchten im zweiten Drittel zwar sichtlich, wieder ins Spiel zu finden. Ihre Bemühungen blieben aber harmlos. Zu konzentriert verteidigte Augsburg - zu einfallslos agierten die Berliner, denen die Struktur im Spiel weitgehend fehlte. Auch in Powerplay-Situationen gelang es ihnen kaum, Gefahr zu entwickeln. Etwas überraschend war es dann auch, dass die Eisbären kurz vor der Drittelpause doch noch jubeln konnten: André Rankel hatte abgezogen, Louis-Marc Aubry abgefälscht - und der Schuss ging durch die Beine des Augsburger Keepers. Es war das sechste Saisontor des Kanadiers. Plötzlich stand es nur noch 1:2 - und die Hoffnung war spürbar zurück.

Nächstes Spiel in Düsseldorf

Trotz aller Bemühungen reichte es aber nicht mehr zum Ausgleich. Bezeichnende Szene: Als es in den letzten Sekunden noch einmal hektisch vor dem Augsburg-Tor wurde, brach Marcel Nobels der Schläger. Es sollte nicht sein. Trotzdem erkannte Jens Baxmann nach dem Spiel bei Telekom Sport einen Aufwärtstrend: "Wir haben im ersten Drittel die zwei Gegentore in Unterzahl bekommen. Dann war es ein bisschen schwer für uns. Aber ich denke, dass wir schon besser gespielt haben, im zweiten Drittel auch eine echte Drangphase hatten, aber die Tore nicht gemacht haben." Bitterer Nebenaspekt: Im Spiel verletzten sich die beiden Verteidiger Mark Cundari und Florian Kettemer. Mit oder ohne sie sind die Eisbären nun in Düsseldorf gefordert. Am Sonntag (16:30 Uhr) wird die Partie in der Rheinmetropole angepfiffen. Keine leichte Aufgabe: Düsseldorf steht auf Tabellenplatz zwei. Berlin bleibt nach der Niederlage Neunter.

