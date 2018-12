Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat für die Qualifikation zur EM 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach Göück bei der Gruppenauslosung gehabt. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw bekam am Sonntag in Dublin die Niederlande als stärksten Kontrahenten zugelost.

Weitere Gegner in der Gruppe C sind Nordirland, Estland und Weißrussland. Die DFB-Elf war wegen ihres schlechten Abschneidens in der Nations League nicht im Topf der zehn besten Teams gesetzt.



Löw hatte trotz WM-Desaster und dem Abstieg aus der Top-Staffel der Nations League im verkorksten Jahr 2018 die Qualifikation für das nächste Turnier als "selbstverständlich" bezeichnet. Auch Teammanager Oliver Bierhoff machte klar: "Wir haben schon den Anspruch unter den ersten zwei einer Gruppe zu sein."