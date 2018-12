Es war am 13. Mai 2018, als die Rhein-Neckar Löwen als Tabellenführer zum bislang letzten Mal in die Max-Schmeling-Halle reisten. Sie schienen der Konkurrenz in der Handball-Bundesliga enteilt. Die Meisterschaft? Nur noch eine Frage der Zeit. Eigentlich. Doch dann kamen die Füchse.



Mit 29:23 gewannen die Berliner an jenem Sonntagnachmittag - mit einer Leistung, die nicht nur Trainer Velimir Petkovic schärmen ließ: "Wir haben das phänomenal gemacht." Die Rhein-Neckar Löwen kamen ins Straucheln. Für sie wurde die Partie zu dem Stolperstein. Und am Ende reckte doch Flensburg-Handewitt die Meisterschale in die Höhe.

Über acht Monate her, könnte man sagen. Alte Kamellen also. Und doch ist es nicht ganz vergessen, wenn die Rhein-Neckar Löwen am Dienstag (18 Uhr) als Titelverteidiger im Pokal-Viertelfinale wieder nach Berlin reisen. Das Gefühl, dem Gegner in heimischer Halle wehtun zu können, ist bei den Füchsen geblieben. Es gibt Selbstvertrauen. "Wir wissen ungefähr, wie wir mit diesen Partien gegen die Löwen umgehen müssen", sagt Fabian Wiede.



Das Ziel ist klar: Ein Schritt ist es noch bis zum Final Four in Hamburg - und der soll unbedingt gelingen. "Wir werden wir alles in die Waagschale werfen. Die Fans werden uns von Anfang an unterstützen, so wie wir sie kennen. Ich glaube, dass wir da einen extrem guten Vorteil haben."