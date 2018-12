Die BR Volleys sind im Halbfinale des DVV-Pokals ausgeschieden. Mit 2:3 (25:18, 25:22, 24:26, 19:25, 13:15) verloren die Berliner am Donnerstagabend in Hamburg gegen den Liga-Konkurrenten SVG Lüneburg - und verpassten so das Finale am 24. Februar 2019 in Mannheim.

Dabei war das Team von Cedric Enard gut in die Partie gestartet. Schnell zogen die Volleys im ersten Satz mehrere Punkte davon und dominierten das Spiel. 25:18 hieß es am Ende des Spielabschnitts. Auch den zweiten Satz sicherten sich die Berliner. Zwar war es nun bedeutend knapper - dennoch schien das 2:0 wie eine Vorentscheidung.

Doch das täuschte. Lüneburg kam zurück, gewann die folgenden beiden Sätze und zwang Berlin so in den Tiebreak. War es vorher bereits dramatisch gewesen, wurde es nun noch dramatischer. Mit bitterem Ende für Berlin, denn am Ende hieß es 15:13 für Lüneburg.



In Kürze mehr ...