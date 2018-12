Die Berliner Eisbären haben in der Deutschen Eishockey-Liga nach einem kurzen Zwischenhoch wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Sie unterlagen dem bisherigen Drittletzten Nürnberg Ice Tigers zuhause mit 2:5 (2:3, 0:1, 0:1) und fielen in der DEL-Tabelle auf den 9. Platz zurück. Am Sonntag hatten die Eisbären nach drei Niederlagen in Folge noch 5:2 in Köln gewonnen.

Doch in der intensiven und temporeichen Partie gegen Nürnberg nutzten die Eisbären ihre Chancen nicht effektiv genug.