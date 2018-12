Die Eisbären Berlin haben den zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Heimsieg gefeiert. Nach fünf Heimniederlagen in Folge setzten sie sich am Mittwochabend gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) durch. Die Eisbären rücken damit auf den achten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey-Liga vor. Bremerhaven gelang es dagegen nicht, seinen sechsten Rang zu festigen, der die direkte Playoff-Teilnahme garantieren würde.

Den Erfolg verdankten die Berliner ihrer besseren Chancenverwertung. Florian Busch, James Sheppard und Jonas Müller sorgten vor 13.412 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof in der ersten Viertelstunde für eine komfortable Führung der Berliner. Doch die Fischtown Pinguins kamen durch Treffer von Chad Nehring noch im ersten Drittel und Carson McMillan im zweiten Abschnitt wieder heran. Mehrere Chancen zum Ausgleich vergaben sie aber.

Im Schlussdrittel machten aber Sean Backman und Louis-Marc Aubry für die Eisbären alles klar, zwischenzeitlich traf Mark Zengerle für die Gäste aus Bremerhaven.