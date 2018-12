Der 66-jährige Kanadier übernahm erst vor knapp sechs Monaten das Amt des Cheftrainers und trat damit die Nachfolge von Uwe Krupp an, der in die tschechische Liga zu Sparta Prag wechselte. Unter Krupp war Jodoin ein jahr lang Assistenztrainer und stieg nach dessen Abschied zum Chefcoach auf.

Die Eisbären Berlin haben auf den bisher enttäuschen Saisonverlauf reagiert und sich von Cheftrainer Clément Jodoin getrennt. Dies gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen war der deutsche Vize-Meister in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den neunten Platz abgerutscht.

Unter Jodoin wollte der siebenfache deutsche Meister an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen, in der die Berliner erst in der Finalserie knapp an München scheiterten. Der 66-Jährige, der als Taktiker gilt, sollte vor allem seine Erfahrung aus zahlreichen Stationen in der nordamerikanischen Profiliga NHL einbringen.