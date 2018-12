Der Start von Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein beim kommenden Weltcup im polnischen Tomaszow Mazowiecki ist in Gefahr. Wie ihr Lebensgefährte Matthias Große am Montag mitteilte, musste die 46-Jährige ein Trainingslager in Polen wegen akuter Rückenbeschwerden abbrechen.

"Es ist im Moment völlig unklar, ob sie beim Weltcup am Wochenende in Tomaszow Mazowiecki starten kann", wird Große zitiert.