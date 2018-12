Bild: Imago/Noah Wedel

Cottbus empfängt Braunschweig - Nächstes Kellerduell für Energie Cottbus

13.12.18 | 16:41 Uhr

Nach dem 3:3 in Aalen gibt es für Energie Cottbus gleich das nächste Kellerduell: Am Samstag kommt Eintracht Braunschweig in das Stadion der Freundschaft. Die Niedersachsen sind Tabellenletzter - ein Sieg für Cottbus ist damit fast schon Pflicht. Von Andreas Friebel

Wie schnell ein sportlicher Absturz möglich ist, wissen sie in Cottbus genau. Von der zweiten in die vierte Liga dauerte er in der Lausitz nur knapp zwei Jahre. Braunschweig ist gerade dabei, das noch zu toppen. Im Mai aus der zweiten Liga abgestiegen, droht der Eintracht nun der direkte Absturz aus der dritten Liga in die Regionalliga. Neun Punkte fehlen Energies nächstem Gegner (Samstag, 14 Uhr) schon zu einem Nichtabstiegsplatz. "Wenn man in 18 Spielen nur ein Mal gewinnt, dann hat man Probleme und Sorgen. Die haben wir aber auch. Aber wir haben zehn Punkte mehr", beschreibt der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz die Ausgangslage vor dem Kellerduell. Und diesen Punkte-Vorsprung will er am Samstag weiter ausbauen. "Wenn wir die Hinrunde mit 23 Zählern abschließen würden, dann hätten wir weiter alle Möglichkeiten unsere Ziele zu erreichen." Gemeint ist der Klassenerhalt. Für den werden am Saisonende etwa 46 Punkte gebraucht. Die Hälfte davon hätte Cottbus mit einem Sieg gegen Braunschweig schon sicher.

Die Offensive soll es machen

Und wie Energie gegen das Schlusslicht der dritten Liga erfolgreich sein kann, weiß Wollitz genau. Offensiv schickt er sein Team in das Kellerduell. Die Hoffnungen ruhen dabei besonders auf Streli Mamba. Der Torjäger der vergangenen Saison, steckte zuletzt in einer Formkrise. Nach den beiden Treffern in Aalen, am vergangen Sonntag, scheint Mambas Leistungskurve aber wieder nach oben zu zeigen. "Ich wäre schön blöd, einen Spieler auf die Bank zu setzen, der zuletzt zwei Tore gemacht hat. Mamba wird in jedem Fall spielen. Die Frage ist aber, wer mit ihm zusammen stürmt." Mit großer Wahrscheinlichkeit Kevin Scheidhauer. Der hat zwar in dieser Saison noch nicht getroffen, schafft aber wichtige Räume für seine Sturmpartner. Dimitar Rangelov dürfte - trotz seines Last-Minute-Ausgleichs in Aalen - wieder auf der Bank sitzen. "Wenn er von der Bank kommt, dann hilft er uns im Moment mehr. Wenn er gleich spielt, dann dosiert er seine Kräfte zu sehr", so Wollitz. Rangelov ist mit seinen 35 Jahren aber auch nicht mehr der Jüngste im Kader.

Rangelov soll von der Bank kommen

Sendung: Antenne Brandenburg, 13.12.2018, 17:50 Uhr