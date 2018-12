Union auswärts in Aue

Beim letzten Aufeinandertreffen des 1. FC Union und Erzgebirge Aue zirkelte Felix Kroos einen direkten Freistoß zum 1:0 in den Winkel - die Eisernen sind seitdem in dieser Saison ungeschlagen. Damit das so bleibt, setzt Trainer Fischer auf mentale Stärke. Von Stephanie Baczyk