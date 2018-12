imago/Eibner Video: rbb UM6 | 09.12.2018 | 18 Uhr | Martin Zimmermann | Bild: imago/Eibner

3:3 im Kellerduell in Aalen - Rangelov rettet Cottbus in letzter Minute

09.12.18 | 18:34 Uhr

Was für ein Krimi in Aalen: Dreimal lagen die Lausitzer hinten, dreimal gelang dem Team von Trainer Wollitz der Ausgleich. Am Ende rettet Dimitar Rangelov ein Unentschieden für die Cottbuser. Ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurenten.

Im letzten Moment ist Energie Cottbus im Kellerduell beim VfR Aalen am Sonntag der Ausgleich gelungen. Nach drei Rückständen kamen die Cottbuser mit der letzten Aktion des Spiels zum glücklichen 3:3. Der eingewechselte Dimitar Rangelov sicherte seiner Mannschaft einen Punkt im wichtigen Spiel gegen den VFR Aalen. Von Beginn an taten sich die Lausitzer schwer gegen die Elf von Trainer Argirios Giannikis, die mit drei Spitzen in die Partie starteten. Nach einem Eckball von Marvin Sinan Büyüksakarya köpfte Aalen-Anfreifer Marcel Bär die Kugel in der 13. Minute ins Netz. Elf Minuten später gelang den Lausitzern dann der Ausgleich: Aalens Verteidiger Torben Rehfeldt verlor den Ball leichtsinnig im Strafraum, Cottbus Streli Mamba war zur Stelle und drosch den Ball ins Tor. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten gingen die Mannschaften beim Stand von 1:1 in die Halbzeit.

Torhüter Spahic rettet die Lausitzer

Nach Wiederanpfiff startete der VfR gleich mit Druck: In der 59. Minute setzte sich Aalens Luca Schnellbacher auf dem rechten Flügel gegen José Matuwila durch und flankte in die Mitte auf Mathias Morys, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Nach weiteren guten Chancen hätten die Gastgeber den Vorsprung sogar noch ausbauen können. In der 51. Minute rettete Torhüter Spahic die Lausitzer als er einen Schuss von Schnellbacher parierte. In der 55. Minute hatte die Wollitz-Elf Glück, dass es Aalens Mathias Morys nicht gelang, den Ball ins leere Tor zu schießen. Eine Phase, in der Aalen schon früh zur Vorentscheidung hätte kommen können. Durch die vergebenen Chancen blieb das Spiel spannend.

Die Freude währt nur kurz

Nach einer starken Phase der Gastgeber fand Energie wieder ins Spiel zurück: In der 65. Minute wurde Mamba von Bender bedient, der 23-Jährige legte sich den Ball zurecht und vollendete platziert zum 2:2. Doch die Freude über Mambas zweites Tor währte nur kurz: Nach einem erneuten Aalen-Treffer durch Rehfeldt in der 68. Minute schien es lange, als kämen die Cottbuser nicht wieder zurück. Zwar drückte das Team von Claus-Dieter Wollitz, viele vielversprechende Situationen wurden aber nicht konsequent zu Ende gespielt. Erst in der 94. Minute brachte der in der 61. Minute eingewechselte Dimitar Rangelov es doch noch fertig, den erneuten Ausgleich zu erzielen: Per Kopf traf der Energie-Joker im letzten Moment und rettete den Lausitzern damit einen Punkt im Abstiegskampf. Energie nimmt somit zumindest einen Punkt aus dem wichtigen Spiel gegen den direkten Konkurenten Aalen mit. Der Trainer zeigte sich nach dem Spiel unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir dürfen nicht so viele Gegentore herschenken. Wenn du solche Fehler machst, ist es schwierig erfolgreich zu sein. In der Nachspielzeit haben wir glücklich das 3:3 erzielt.", sagte Wollitz nach dem Spiel beim Sender Telekom-Sport. In der kommenden Woche muss die Wollitz-Elf im nächsten Kellerduell gegen Schlusslicht Braunschweig ran.

