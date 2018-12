Seit drei Partien steht er wieder für die Füchse Berlin auf dem Parkett, und nun wurde Fabian Wiede auch für die Nationalmannschaft nominiert: Nach seiner langen Verletzungspause hat Bundestrainer Christian Prokop den 24-Jährigen für die Partie gegen Polen ins 16-köpfige Aufgebot berufen. Gespielt wird am 12. Dezember in Rostock.

Ebenso mit dabei ist Füchse-Keeper Silvio Heinevetter. Der zuletzt lange verletzte Paul Drux ist Teil der Reserve. "In Rostock bestreiten wir die nächste Etappe auf dem Weg zur WM", sagte Bundestrainer Christian Prokop laut einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) vom Dienstag. "Die Konturen des WM-Teams werden klarer."

Am nächsten Montag wird Prokop zum Auftakt des Lehrgangs dann seinen vorläufigen 28-köpfigen WM-Kader bekanntgeben. Die deutsche Mannschaft startet am 10. Januar mit dem Eröffnungsspiel in Berlin gegen ein vereintes koreanisches Team in das Turnier, das von Deutschland (Berlin, Köln, München, Hamburg) und Dänemark (Kopenhagen, Herning)gemeinsam ausgetragen wird. Das Finale findet am 27. Januar im dänischen Herning statt.