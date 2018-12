Bild: imago/Christian Schroedter

Schweizer Behörden sagen Nein - Testspiel des FC Union beim FC Basel fällt aus

28.12.18 | 16:12

Eigentlich war das Testspiel beim FC Basel am 26. Januar fest eingeplant - doch nun muss der 1. FC Union Berlin die Reise in die Schweiz wieder absagen. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, kann die Partie gegen den Schweizer Vizemeister nicht wie geplant im Baseler St. Jakob-Park stattfinden.

Gründe für die Absage sind noch unklar

"Was die Gründe für die Absage sind, wissen wir leider auch nicht", sagte Union-Sprecher Christian Arbeit auf Nachfrage von rbb|24. "Da müssen Sie die Schweizer Behörden fragen." Jedenfalls hätten die Gastgeber keine Erlaubnis zur Austragung des Spiels erhalten. Auch für die Berliner Fans ist das ärgerlich - denn auf Seiten von Union hatte man schon einen Sonderzug geplant, der zum Gastspiel in die Schweiz fahren sollte. Beide Vereine seien nun in Gesprächen über die Verlegung der Partie nach Berlin, hieß es weiter.

Partie in Basel sollte Rückrunden-Vorbereitung dienen

"Im Vordergrund steht die sportliche Planung und die Vorbereitung auf die Rückrunde", sagte Arbeit. Ganz bewusst habe man mit dem FC Basel einen hochklassigen Gegner ausgesucht, denn unmittelbar nach der Winterpause kommt mit dem 1. FC Köln gleich der Tabellenzweite nach Berlin. Da die "Eisernen" und auch der FC Basel den 26. Januar bisher geblockt hätten, wäre es am besten, das Spiel einfach nach Berlin zu verlegen, sagte Arbeit. Darüber werde man jetzt mit den Schweizern verhandeln. Der FC Basel ist nach Grashopper Zürich der erfolgreichste Fußballverein in der Schweiz. Unter anderem waren die Baseler 20 Mal Schweizer Meister und holten zwölfmal den nationalen Pokal.



