Durchaus anspruchsvoll - aber machbar: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft um die Turbine-Spielerinnen Svenja Huth und Lena Petermann trifft bei der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich in der Vorrundengruppe B auf Spanien, China und Südafrika. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Pariser Kulturzentrum La Seine Musicale.

"Es ist eine machbare Gruppe, auf jeden Fall", urteilte die neue Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Spanien sei der schwerste Gegner. Darauf sei man vorbereitet gewesen. "Sie haben im Nachwuchs Titel geholt, waren immer dabei. Bei der EM im vorigen Jahr haben sie sich etwas unter Wert verkauft", sagte die 50-Jährige.

Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen die K.o.-Runde. Das Eröffnungsspiel bestreiten am 7. Juni 2019 Gastgeber Frankreich und Südkorea im Pariser Prinzenpark. Das Finale der WM findet am 7. Juli in Lyon statt.

Die DFB-Frauen greifen am 8. Juni erstmals ins Geschehen ein: Gegner in Rennes ist dann um 21 Uhr China. Am 12. Juni spielt Deutschland um 18 Uhr gegen Spanien in Valenciennes. Die Partie gegen Südafrika wird am 17. Juni um 18 Uhr in Montpellier angepfiffen.