Urs Fischer ist ein privilegierter Mann, so sagt er. Das habe mit den beiden Sebastians zu tun. Sebastian Andersson und Sebastian Polter. Ihres Zeichens treffsichere Stürmer beim 1. FC Union. In seinem Spielsystem setzt Trainer Fischer von Beginn an nur auf einen der beiden. Im letzten Spiel gegen Darmstadt bekam der Schwede Andersson den Vorzug - und traf doppelt.

Sich für einen der beiden zu entscheiden, falle ihm nicht schwer, so Fischer auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. Beim Auswärtsspiel in Magdeburg (So., 09.12., 13.30 Uhr) könne er so oder so auf einen torgefährlichen Angreifer verlassen. In der Trainingswoche machen beide Sebastians auf sich aufmerksam, ihr Verhalten "eine Mischung aus kollegial, herzlich, ernst und angespannt", optimal also, so Trainer Fischer.