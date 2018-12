Bild: imago/Matthias Koch

Union auswärts in Aue - "Für den Kopf ein sehr, sehr anstrengendes Spiel"

21.12.18 | 19:30 Uhr

Beim letzten Aufeinandertreffen des 1. FC Union und Erzgebirge Aue zirkelte Felix Kroos einen direkten Freistoß zum 1:0 in den Winkel - die Eisernen sind seitdem in dieser Saison ungeschlagen. Damit das so bleibt, setzt Trainer Fischer auf mentale Stärke. Von Stephanie Baczyk



Urs Fischer hat die Szene direkt wieder vor Augen. "Es muss ja Felix Kroos sein", sagt der Trainer des 1. FC Union auf die Frage nach dem letzten Union-Schützen, der es geschafft hat, einen Freistoß während eines Pflichtspiels direkt zu verwandeln. Kroos, zu Beginn der Saison gegen Aue gerade eingewechselt, zirkelte den Ball mit feinem Füßchen links in den Winkel. Dann hielt er sich demonstrativ die Hände an die Ohren. Ein Bild, das den Fans der Eisernen bis heute präsent ist. Allerdings auch der letzte direkte Freistoß auf Union-Seite, der im Tor landete.

"Der Weg ist noch nicht fertig"

"Ja, ist ein bisschen zu wenig", kommentiert Coach Fischer trocken. "Auch das ein Punkt, den wir verbessern können. Es ist nicht so, dass ich das jetzt zum ersten Mal höre." Was der Schweizer eigentlich sagen will: Es geht irgendwie immer besser. Sein Team hat zwar eine Hinrunde ohne Niederlage hingelegt, dabei aber auch zehnmal Remis gespielt. "Es ist schon vieles richtig", sagt Fischer. "Ich glaube aber schon: Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist noch nicht fertig. Es kann wirklich noch sehr viel passieren."

Urs Fischer | Bild: imago/Christian Schroedter

Was nicht passieren soll: Dass die Serie von 17 ungeschlagenen Spielen in dieser Saison am Sonntag in Aue endet. "Für mich eine ganz schwierige Aufgabe", so der Trainer. "Du hast das Weihnachtssingen im Hinterkopf, auch die Ferien. Also für die Spieler bedeutet das schon, sich auch von mentaler Seite her so zu fokussieren, dass sie dann für diese letzte Aufgabe eben auch noch bereit sind." Fischer hat das Thema unter der Woche angesprochen, das Team entsprechend eingestellt. Und daran erinnert, dass der Gegner aus dem Erzgebirge keine Geschenke verteilen wird.

Ohne Prömel gegen Aue

"Das ist natürlich auch für den Kopf ein sehr, sehr anstrengendes Spiel", so Kapitän Christopher Trimmel. "Jeder Fußballer weiß: Letztes Spiel vorm Urlaub und dann musst du voll fokussiert sein - das ist die größte Hürde." Eine Aufgabe, die die Mannschaft zudem ohne Grischa Prömel lösen muss. Der 23-Jährige, eine der wichtigsten Säulen im defensiven Mittelfeld, muss wegen einer Beinverletzung passen.

Unions Gegner Aue befindet sich im Mittelfeld der Zweiten Liga, belegt vor diesem Spieltag Platz 12 der Tabelle. Die Sachsen haben jüngst in Fürth mit 5:0 gewonnen - und beim 2:2 zu Hause gegen Darmstadt eine starken Auftritt hingelegt. "Die werden uns wieder bis zuletzt fordern", sagt Fischer. "Wir müssen alles raushauen", sagt Kapitän Trimmel.

Fischer will zum Weihnachtssingen

Natürlich liegt der Fokus an diesem Sonntag auf der Partie gegen Aue, aber Urs Fischer hat noch etwas anderes vor. "Kommt jetzt so ein bisschen auf den Verkehr an", so der Coach. "Aber das Ziel ist eigentlich schon, noch etwas vom Weihnachtssingen mitzubekommen. Es könnte aber eng werden." 1.700 Fans begleiten den 1. FC Union zum Auswärtsspiel ins Erzgebirge, der Gästeblock ist ausverkauft. Und wenn alles läuft wie geplant, dann trudelt der Trainer der Eisernen beim traditionellen Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei ein - und zwar ungeschlagen.



Sendung: rbbUM6, 21.12.2018