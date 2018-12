Der 1. FC Union Berlin hat am Samstag im ersten Ostduell gegen den 1. FC Magdeburg seit zehn Jahren wieder mal unentschieden gespielt. In einer hitzigen Partie ging Magdeburg in der ersten Halbzeit durch Torjäger Christian Beck (39. Minute) in Führung.

Union glich ach der Pause durch den zur Halbzeit eingewechselten Akaki Gogia (65.) aus.

Damit bleibt Union auch im 16. Ligaspiel der laufenden Zweitligasaison ungeschlagen. Allerdings spielten die Köpenicker in acht Auswärtspartien auch sieben Mal unentschieden und belegen somit weiterhin den dritten Tabellenplatz hinter dem Hamburger SV und 1. FC Köln.