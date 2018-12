Union Berlin beendet die Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga als einziges Team ohne Niederlage. Die Eisernen gewannen ihr Heimspiel gegen den VfL Bochum mit 2:0. Im Stadion an der Alten Försterei erzielten Sebastian Polter und Robert Zulj die Treffer für die Unioner.

Unions Trainer Urs Fischer hatte vor dem Spiel zu Besonnehnheit aufgerufen: "Es gibt keinen Grund zur Euphorie", so der Trainer trotz des dritten Tabellenplatzes seiner Mannschaft und der Serie von 16 ungeschlagenen Spielen in dieser Saison. Diese Serie hält an. Mit dem 2:0 Sieg gegen Bochum sind die Eisernen nun als einzige Mannschaft der 2. Bundesliga in der Hinrunde ungeschlagen. Langsam dürfte es auch für Urs Fischer schwierig sein, nicht in Euphorie zu verfallen.

Union Berlin startete gut in die Begegnung. Mit viel Tempo versuchten die Eisernen direkt zu Beginn die Bochumer unter Druck zu setzen. Die Gäste agierten allerdings zweikampfstark in der eigenen Hälfte und versuchten nach Ballgewinn durch Konter schnell umzuschalten. So entwickelte sich eine offene Begegnung, die in der 14. Minute die erste Chance erlebte. Der Bochumer Chung-Yong Lee kam nach einer Ecke zum Abschluss und nur der Pfosten rettete die Berliner vor dem frühen Rückstand. Sowieso waren die Bochumer nach Standards gefährlich.

In der 17. Minute war es Unions Torwart Rafal Gikiewicz, der den Ball nach einem weiteren Bochumer Eckball und Torabschluss von Lukas Hinterseer auf der Linie rettete. "Wir müssen heute ein richtig großes Kompliment an Rafal Gikiewicz ausprechen, der uns lange im Spiel gehalten hat", bedankte sich Stürmer Sebastian Polter nach dem Spiel bei Gikiewicz, der in dieser Phase immer wieder gut parierte.