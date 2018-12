1:2-Niederlage in Stuttgart

Es sah so gut aus für die Hertha in Stuttgart: Zur Pause lagen die Berliner dank Maximilian Mittelstädt in Führung, hatten gleichzeitig keinen einzigen Torschuss der Gastgeber zugelassen. Und dann kam Mario Gomez.

Mit einem Doppelpack hat Mario Gomez Hertha BSC einen Auswärtssieg beim VfB Stuttgart verdorben. Der Berliner Fußball-Bundesligist war am Samstag zunächst durch Maximilian Mittelstädt (38.) in Führung gegangen. Doch Gomez drehte mit seinen Treffern in der 65. und 76. Minute die Partie.

Beide Mannschaften leisteten sich zunächst zahlreiche Fehler, in den Strafräumen passierte so gut wie nichts. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mussten die 45.000 Zuschauer in der Stuttgarter Arena 29 Minuten bis zur ersten Torchance warten. Erst dann sorgte der Ex-Stuttgarter Vedad Ibisevic für einen Hauch von Gefahr. Knapp zehn Minuten später machte es Mittelstädt besser und erzielte sein erstes Bundesligator. Die Gastgeber hingegen wurden nicht einmal vor dem Berliner Tor gefährlich.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Stuttgarter immerhin etwas mutiger zu Werke und wurden durch Gomez' Doppelpack belohnt.

