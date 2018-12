Bild: imago/Steffen Beyer

0:1 gegen Braunschweig - Ein Kellerduell zum Vergessen für Energie Cottbus

15.12.18 | 17:29 Uhr

Bitterer Fußball-Nachmittag für Energie Cottbus: Die Lausitzer haben das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Eintracht Braunschweig mit 0:1 verloren. Und das verdient. Die Gäste dominierten - das Wollitz-Team kam erst zu spät zu Chancen.

Am Ende wurde es doch noch einmal eng. Der Höhepunkt: die 91. Minute. Da segelte eine eigentlich verunglückte Hereingabe des Cottbusers Fabian Holthaus weiter und weiter in Richtung des Braunschweiger Tors - und klatschte schließlich gegen den Pfosten. Es wäre der späte Ausgleich für das Team von Claus-Dieter Wollitz gewesen. So verloren die Lausitzer am Samstagnachmittag mit 0:1 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Braunschweig - und stecken nach dem 19. Spieltag weiter tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Sieben Minuten lang war Energie Cottbus das dominate Team im zweiten Abstiegsgipfel binnen sechs Tagen. Der Druck, den sie entfachten, war immens groß - die Botschaft der Hausherren vor 6.020 Zuschauern schien klar: Der erste Liga-Sieg seit Anfang November soll her. Doch die gute Phase währte nur kurz. Und sie wurde abrupt beendet von der ersten Großchance der Braunschweiger: Leandro Putaro kam nach einem Konter zum Abschluss, Avdo Spahic im Cottbuser Tor klärte mit einem Reflex der Marke Glanzparade.

Weitere Großchancen für Braunschweig

Die Situation sorgte für ein sichtbar wachsendes Selbstvertrauen bei Braunschweig, das mit dem Ballast von elf sieglosen Spielen in Folge in die Lausitz gereist war. Und die nächsten Großchancen folgten. Zweimal war es Onur Bulut, der am Ende knapp scheiterte. Jeweils war es äußerst knapp für Energie. In der 14. Minute hatte Bulut Spahic bereits umspielt - und José Matuwila konnte so gerade noch auf der Linie retten. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs konnte dann der Cottbus-Keeper den Ball über die Latte lenken. Braunschweig ließ sich von den vergebenen Möglichkeiten nicht aus dem Konzept bringen. Haderte nicht, sondern war auch nach der Pause das bessere Team. "Wir haben trotzdem weitergemacht und dizipliniert weitergespielt", sagte Eintracht-Coach André Schubert nach der Partie bei Telekom Sport. Und so war die Führung verdient, auch wenn sie in der Entstehung höchst unglücklich für Energie Cottbus war. José Matuwila - in der ersten Halbzeit noch der Retter in höchster Not auf der Linie - rutschte den Ball nach einer Hereingabe ins eigene Tor (65.). So legten es zumindest die Zeitlupen nahe. "Ich muss so hingehen, sonst steht einer hinter mir. Wenn ich das Tor verhindern kann, ist es gut. So ist es blöd", sagte der 27-Jährige.

Schlussoffensive kommt zu spät

Lange sah es so aus, als sollte Cottbus nicht mehr zurückkommen. Bis fünf Minuten vor Schluss. Dann schloss der Cotbusser Fabio Viteritti von der Strafraumkante ab, Marcel Engelhardt im Tor der Eintracht ließ klatschen, der Ball trudelte Richtung Torlinie - und konnte am Ende noch so gerade noch geklärt werden (86.). Es war ein Signal für Energie, die nun drängten. Auch mit Fabian Holthaus, dessen Ball segelte. Und am Pfosten landete (90.+1). Doch es kam zu spät. Drei Minuten später ertönte Braunschweiger Jubel - und er war durchaus verdient. "Was genau gefehlt hat, ist schwer zu sagen. Wenn ich das wüsste, hätten wir es wahrscheinlich anders gemacht", sagte Matuwila sichtbar enttäuscht. Nur einen Punkt nimmt Cottbus aus den beiden Abstiegsgipfeln in Aalen und gegen Braunschweig mit. Die Folge: weiterhin Platz 15. Nun steht das Auswärtsspiel in Rostock an (22.12, 14 Uhr) - die letzte Partie vor Weihnachten. Und gleichzeitig die erste der Rückrunde. Ein gutes Omen gibt es vielleicht: In der Hinrunde siegte Cottbus zum Saisonauftakt mit 3:0 gegen die Rostocker. Ende Juli war das. Damals waren es noch deutlich fröhlichere Fußball-Zeiten in der Lausitz.

