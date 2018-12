Das rbb Fernsehen überträgt am Samstag, 22.12.2018 ab 14 Uhr live.

Claus-Dieter Wollitz ist ein Mann der klaren Worte. Das bekamen am Donnerstag nun auch seine eigenen Spieler zu spüren. Auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer verschärfte er ihnen gegenüber den Tor deutlich. Statt, wie zuletzt, Verständnis für Fehler zu zeigen und um Geduld bei der Entwicklung der jungen Mannschaft zu werben, gab es diesmal die volle Breitseite.

Welche Spieler der Cottbuser Trainer genau meint, ließ er offen. "Einige spielen bei mir immer und trotzdem machen sie immer wieder Fehler. Wollen sie nicht? Können sie nicht? - Wo ist das Problem?", fragt Wollitz, der seinem Team in Rostock die letzte Chance gibt, zu beweisen, dass es besser geht. "Und wenn nicht, müssen wir was verändern. Dann kann ich auch einen Jungen aus unser U19 nehmen. Der läuft nicht weniger und hat noch die Perspektive, sich zu entwickeln."

Gerade die sich ständig wiederholenden leichten Fehler machen den Trainer wütend: "Die Hälfte der Saison ist rum. Wer es immer noch nicht verstanden hat, hat bei uns keine Zukunft." Nach nur einem Punkt aus den beiden Keller-Duellen in Aalen (3:3) und gegen Braunschweig (0:1) verliert Wollitz langsam die Geduld. "Unsere Gegentore fallen Woche für Woche immer gleich, wie bei einer Schablone. Das werde ich nicht mehr akzeptieren."

Privilegien der Spieler hat er vorerst abgeschafft. Das Training wurde teilweise deutlich vorverlegt. Schon um acht und nicht erst um zehn mussten die Spieler in dieser Woche in der Kabine sein. Denn der Trainer hat das Gefühl, dass "noch nicht jeder den Ernst der Lage verstanden hat. Es sind ja noch 19 Spiele, glauben hier einige. Es ist aber jedes einzelne Spiel wichtig."

Schon am Sonntag bei der Auswertung nach der Niederlage gegen Braunschweig hatte Wollitz seinen Tonfall gegenüber seiner Mannschaft verändert. Aber nicht nur das. "Die Schrauben werden jetzt überall angezogen. Und damit meine ich: komplett fest angezogen", so Wollitz.

Ob sein Team die deutliche Kritik verstanden hat, wird sich am Samstag zeigen. Das Hinspiel in dem prestigeträchtigen Ost-Duell hatte Cottbus im Juli klar mit 3:0 gewonnen. Ob sich das wiederholen lässt? "Wenn jeder an seine Leistungsgrenze geht, dann ja", meint Wollitz.