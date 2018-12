Hertha findet zurück in die Erfolgsspur

2:0-Sieg in Hannover

Hertha BSC hat nach sechs sieglosen Spielen wieder einen Erfolg gefeiert. In Hannover gewannen die Berliner mit 2:0. Hertha-Oldie Vedad Ibisevic beschenkte sich in seinem 300. Bundesliga-Spiel selbst.

Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen hat Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg gefeiert. In Hannover gewannen die Berliner am Samstag mit 2:0 (1:0).

Jordan Torunarigha (44.) brachte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai kurz vor der Pause in Führung - und belohnte die Berliner damit für ihre Überlegenheit auf dem Platz. Auch am zweiten Tor war der 21-Jährige beteiligt. Er legte für Jubilar Vedad Ibisevic (73.) auf, der sich in seinem 300. Bundeslia-Spiel mit einem Kopfballtreffer selbst beschenkte.

