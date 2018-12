Sie wollten die Niederlage in Stuttgart "wieder geraderücken". Doch das gelang Hertha BSC nicht. 2:2 hieß es im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Augsburg. Nach Spektakel in der ersten Halbzeit hatte die zweite Häfte deutlich weniger Höhepunkte.

Die 1:2-Niederlage am Samstag in Stuttgart hatte Hertha-Coach Pal Dardai zugesetzt. Besser machen, lautete gegen Augsburg die Devise. Doch daraus wurde nichts. 2:2 hieß es am Dienstagabend nach 90 Minuten. "Das muss man akzeptieren, so wie das Spiel gelaufen ist", sagte Dardai nach dem Schlusspfiff. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt."

Die erste Hälfte des Spiels hatte es tatsächlich in sich. Die Zuschauer, die in das weite Rund des Olympiastadions gekommen waren, bekamen etwas geboten. 27.939 waren es - eine Minuskulisse zum Jahresausklang. "Ich habe mal an einem ähnlichen Tag gegen Unterhaching gespielt, da waren noch weniger Leute da", erinnerte sich Dardai. "Man muss schätzen, dass sie bei diesem Wetter und dieser Uhrzeit kommen. Es war trotzdem eine gute Atmosphäre."