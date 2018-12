Die U19-Mannschaft von Bundesligist Hertha BSC bekommt es in den Playoffs der UEFA Youth League mit dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain zu tun. Das gab der Verein am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite bekannt. Am 19. Februar empfangen die Nachwuchs-Kicker die Franzosen um 16 Uhr im Stadion auf dem Wurfplatz/Amateurstadion.

Die Berliner hatten sich Ende November für die Zwischenrunde qualifiziert.