Hohe Geldstrafe für Hertha BSC: Der Fußball-Bundesligist muss wegen der Ausschreitungen seiner Anhänger beim Auswärtsspiel Ende Oktober in Dortmund eine Strafe von 100.000 Euro zahlen. Darüber hinaus wurde dem Verein auferlegt, einen Geldbetrag in Höhe von 35.000 Euro an die Polizeistiftung Nordrhein-Westfalen zu überweisen. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag in Frankfurt am Main.