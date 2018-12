Ein interessantes Wiedersehen steht für Union-Trainer Urs Fischer am 26. Januar 2019 an. Dann reisen die Berliner zum letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart zum FC Basel. Fischer trainierte den schweizer Verein, bevor er nach Berlin wechselte und führte Basel zu zwei Meisterschaften in Folge.

Für die Eisernen stehen in der Hinrunde noch drei Spiele auf dem Programm: in Magdeburg (9.12.), zu Hause gegen Bochum (15.12.) und zum Abschluss in Aue (23.12.). Die Rückrunde startet für die Köpenicker am 31. Januar mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.