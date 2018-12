89 Menschen enterten im Jahr 2003 zum ersten Weihnachtssingen das Stadion An der Alten Försterei - am Sonntag sangen 28.500 Menschen dort Weihnachtslieder. Die erste Köpenicker Niederlage der Saison tat der besinnlichen Stimmung keinen Abbruch.

Besinnlich wie immer war die Stimmung am Sonntag im voll besetzten Stadion An der Alten Försterei beim Weihnachtssingen der Union-Fans. Bei der 16. Auflage der Traditions-Veranstaltung kamen zum vierten Mal in Folge 28.500 Zuschauer - die erste Saisonniederlage in Aue drückte nur ein wenig aufs Gemüt.

Einige Anhänger der "Eisernen" kamen von der Rückkreise aus Aue zu spät, der Beginn des feierlichen Weihnachts-Treffens in Köpenick verzögerte sich um 15 Minuten. Im letzten Spiel der Saison hatte der Zweitliga-Vierte aus der Hauptstadt, zuvor in 19 Pflichtspielen ungeschlagen, beim 0:3 die erste Niederlage der Saison kassiert.