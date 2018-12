Das Weihnachtssingen bei Union Berlin geht am Sonntag bereits in seine 16. Saison. Viele Fußball-Vereine haben die Idee mittlerweile adaptiert. Pfarrer Ulrich Kastner liest beim Original die Weihnachtsgeschichte - und erklärt, warum es bei Union etwas Besonderes ist.

Herr Kastner, vor 15 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Weihnachtssingen an der Alten Försterei. Mittlerweile gibt es sie in der ganzen Republik bei Fußballvereinen. Trotzdem erfreut sich das Singen bei Union Berlin nach wie vor größter Beliebtheit, die Karten waren innerhalb von acht Stunden ausverkauft. Was macht das Weihnachtssingen an der Alten Försterei so besonders?

Ulrich Kastner: Ich glaube, dass Union Berlin alleine schon ein besonderer Verein ist. Diese Publikumsnähe und Identifikation macht es den Fans möglich, Teil des Vereins zu sein. Es gibt bei Union Berlin ein besonderes Klima. Dazu kommt, dass es natürlich das erste Weihnachtssingen dieser Art ist und daher eine lange Tradition besteht.