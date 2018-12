Bild: imago sportfotodienst

Heinevetter, Drux und Wiede im deutschen Aufgebot - Drei Füchse spielen bei der Handball-WM

21.12.18 | 14:11 Uhr

Knapp drei Wochen vor Beginn der Handball-WM steht der Kader: Drei Berliner werden dabei sein - und auch in der Mercedes-Benz-Arena zum Einsatz kommen. Die Nationalmannschaft lädt die Fans zum öffentlichen Training nach Hohenschönhausen ein. Von Dennis Wiese

Berlin spielt eine zentrale Rolle bei der Handball-Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland (10. bis 27. Januar 2019). Zum einen werden fünfzehn Vorrundenspiele in der Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof ausgetragen. Zum anderen setzt Bundestrainer Christian Prokop auf drei Hauptstadt-Handballer: Silvio Heinevetter, Paul Drux und Fabian Wiede stehen im 18-köpfigen DHB-Aufgebot. Das hat der Trainer am Freitag, knapp drei Wochen vor Turnierbeginn, auf einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgegeben.

"Es hat mich vor allen Dingen sehr gefreut, wie Paul Drux nach seiner Verletzung zurückgekommen ist. Er hat im Pokalspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen immer Verantwortung übernommen und eine Top-Leistung gezeigt. Jetzt schauen wir, dass es auch für die Nationalmannschaft rund wird", so der Bundestrainer.

Füchse-Kreisläufer Erik Schmidt, der noch im vorläufigen WM-Team stand, ist dagegen nicht mehr dabei.

"Alle sind vom WM-Fieber gepackt"

Die Weltmeisterschaft wird in Berlin, Hamburg, Köln und München sowie in den dänischen Städten Kopenhagen und Herning ausgetragen. Die deutsche Auswahl geht in allen Gruppenspielen in Berlin aufs Parkett. Für die Partien in der Berliner Arena sind bislang 93 Prozent aller Tickets verkauft. "Die Verkaufszahlen sind sensationell. Bei den Sportlern und auch beim Publikum ist diese WM schon angekommen", sagte Bob Hanning auf der Pressekonferenz. Der Manager der Füchse Berlin ist zugleich Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Auch Nationalmannschafts-Co-Trainer Alexander Haase aus Potsdam sagte, er spüre bereits, wie die Vorfreude wachse. "In meinem Bekanntenkreis erzählen mir immer mehr Leute, dass sie schon Karten für die Spiele gekauft haben", so Haase weiter.

Handball-WM 2019 Die deutschen Gruppenspiele in Berlin Di., 10.01.19, 18.15 Uhr gegen Korea Sa., 12.01.19, 18.15 Uhr gegen Brasilien Mo., 14.01.19, 18.00 Uhr gegen Russland Di., 15.01.19., 20.30 Uhr gegen Frankreich Do., 17.01.19., 18.00 Uhr gegen Serbien

Öffentliches Training und Autogrammstunde im Sportforum Hohenschönhausen

Der Weltmeister von 2007 will in Berlin begeistern und Schwung aufnehmen für die K.O.-Phase. Knapp ein Jahr nach dem peinlichen Aus in der Gruppenphase der Europameisterschaft ist für das deutsche Team Wiedergutmachung auf internationaler Bühne geplant. Die Nähe zu den Fans spielt dabei eine wichtige Rolle: Am 8. Januar 2019, zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel, versammelt Bundestrainer Christian Prokop seine WM-Teilnehmer zur öffentlichen Trainingseinheit im Sportforum Hohenschönhausen. Ab 17 Uhr steht zunächst das offizielle Foto des WM-Kaders auf dem Programm, dann wird trainiert, im Anschluss können die Anhänger auf Autogrammjagd gehen. "Wir können unseren Fans ganz besondere Einblicke geben und WM-Atmosphäre erleben. Darauf freuen wir uns schon jetzt", so Bundestrainer Christian Prokop. Karten für das DHB-Training kosten zwei Euro.

Sendung: rbb UM6, 21.12.2019, 18 Uhr