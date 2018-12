Die Pfiffe, sie sind nicht vergessen. Dafür waren sie zu laut - an jenen zwei Tagen Ende Mai 2018. Das Final Four-Turnier des EHF-Pokal fand damals in Magdeburg statt. Die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt schieden im Halbfinale aus, während die Füchse Berlin ins Finale einzogen und gewannen. Gegen das französische Team St. Raphael - und gegen viele der Zuschauer auf den Rängen. Denn das Magdeburger Publikum buhte die Berliner konsequent aus. "Wir sind in dieser Halle richtig beleidigt worden", erinnert sich Coach Velimir Petkovic - und: "Das war so schmutzig, so etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt."

Nun geht es zurück in diese Arena. Zum Duell in der Handball-Bundesliga. Der Vierte (Magdeburg) trifft auf den Fünften (Berlin). Ein Spitzenspiel (Sonntag 13:30 Uhr, im Livestream auf rbb|24), auf das die Füchse vorbereitet sind. Das, was sie vor sieben Monaten dort erlebten, soll zusätzlicher Ansporn sein. So lautet der Plan. "Schlimmer als die Stimmung an dem Wochenende gegen unser Team war, kann es definitiv nicht sein", sagt Manager Bob Hanning dem rbb, "von daher sind alle in heller Freude auf das Spiel." Ein Spiel, in dem sie "realistisch gesehen der Außenseiter" sind, aber das sie dennoch gewinnen wollen.