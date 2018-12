Füchse gewinnen ohne Mühe in Gummersbach

29:20-Sieg in der Handball-Bundesliga

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga souverän beim VfL Gummersbach gewonnen. Beim abstiegsbedrohten Traditionsverein gelang den Berlinern ein souveräner 29:20-Erfolg. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit elf Toren. In der Tabelle verbesserten sich die Füchse um einen Rang auf Platz fünf.

Verletzungen im Leistungssport kommen im Handball besonders häufig vor. Ein eng getakteter Wettkampf-Kalender zwinge die Spieler regelrecht zum Raubbau an ihren Körpern, glaubt mancher Spieler und Trainer. Gerade die Misere der Berliner Füchse gibt zu denken.

Torwart Silvio Heinevetter glänzte in den ersten 30 Minuten mit vielen Paraden. Die Hälfte aller Würfe konnte der 34-Jährige entschärfen.

Nach dem Wiederanpfiff ließen die Gummersbacher durch einen 5:0-Lauf den Vorsprung der Füchse etwas schmelzen. Füchse-Coach Petkovic reagierte und nahm eine Auszeit. Die zeigte Wirkung: Seine Spieler präsentierten sich danach wieder konzenrtierter und sicherten sich den dritten Pflichtspielsieg in Folge.

"Ich bin sehr froh, wieder dabei zu sein", freute sich Leistungsträger Paul Drux nach seinem erfolgreichen Comeback. "Wir haben gut gespielt und Silvio hat gut gehalten. Es ist ein bisschen schade, dass wir in der zweiten Halbzeit am Anfang so nacgelassen haben", analysierte der 23-Jährige, der gebürtig aus Gummersbach kommt.

Auf die Berliner wartet nach der langen Busfahrt in die Hauptstadt nun eine zehntägige Pause. Am 16. Dezember empfangen sie ab 16 Uhr Leipzig in der Max-Schmeling-Halle.