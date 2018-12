Hertha BSC leiht Offensivspieler Alexander Esswein bis Saisonende zum VfB Stuttgart aus. Das teilte der Berliner Fußballverein am Samstagabend auf seiner Homepage mit. Demnach hätten die Schwaben im Anschluss auch eine Kaufoption für den 28-Jährigen.

"Es ist für 'Essi' aktuell vor allem wichtig, wieder regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln", wird Hertha-Manager Michael Preetz in der Mitteilung zitiert. Bei den Berlinern stand der gebürtige Wormser zuletzt nur noch in der Regionalliga Nordost auf dem Platz. In der Bundesliga blieb Esswein die gesamte Hinrunde über ohne Einsatz.