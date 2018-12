Hertha BSC erleidet auswärts in Leverkusen eine herbe 1:3-Schlappe. Der Anschluss an die vorderen Tabellenplätze geht damit erst einmal verloren.

Mit einer 1:3-Niederlage verabschiedet sich Hertha BSC in die Winterpause. In der ersten Halbzeit gingen erst die Gastgeber durch Tore von Kevin Volland (5.) und Kai Havertz (23.) in Führung. Kurz darauf gelang Jordan Torunarigha der Anschlusstreffer für die Berliner (26.). In der zweiten Halbzeit traf erneut Havertz (49.) zum Endstand.