Ein 37-jähriger Fan von Hertha BSC Berlin ist am Samstagabend nach dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt zusammengebrochen und gestorben. Alarmierten Helfern gelang es nicht mehr, den Mann wiederzubeleben.

Alarmierte Helfer versuchten, den 37-Jährigen auf dem Coubertinplatz vor dem Südtor des Olympiastadions wiederzubeleben - allerdings ohne Erfolg, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizistin sprachen von einem "tragischen Vorfall". Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Den Angaben zufolge war er in Begleitung und hatte sich das Heimspiel zuvor im Olympiastadion angeschaut.

Es war nicht der einzige Vorfall am Rande des Spiels. Ein anderer Fußball-Fan war nach dem 1:0 der Berliner, das in der 40. Minute fiel, aus bislang unbekannter Ursache in den betonierten Betongraben gestürzt.



Noch im Stadion wurde er von Medizinern sofort behandelt und danach ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, hieß es am Samstag.