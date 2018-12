Seite 1 von 2

Ja, das müssen wir ehemaligen Sportler natürlich alle machen. Der Körper muss sich daran gewöhnen, weniger zu leisten und dementsprechend weniger Ressourcen anzufragen. Außerdem war natürlich das Muskelgewebe auf eine gewisse Funktion austrainiert. Das muss ich jetzt umbauen. Man kann sich das so vorstellen: Ich konnte fünf Tüten in den fünften Stock werfen, hatte aber Probleme fünf Tüten in den fünften Stock zu tragen. Nach dem Karriereende wird mein Leben aber mehr davon bestimmt sein, die Tüten tragen zu können (lacht). Die Gewebestruktur muss sich also ändern und deswegen muss man abtrainieren.