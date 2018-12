Hinter den Eisbären liegt ein Jahr voller Aufs und Abs. Nach dem starken Auftritt in der Finalserie gingen die Berliner als Vizemeister voller Euphorie in die neue Saison - und sind seitdem auf der Suche nach Konstanz.

Über viele Jahre waren die Eisbären Berlin der Inbegriff von Stabilität. Sieben Meistertitel haben sie in neun Jahren gewonnen. Immer nur kleine Änderungen am Kader vorgenommen. Nach fünfjähriger Durststrecke waren sie im Frühjahr nur einen Schritt vom achten Titel entfernt. Doch auf die große Euphorie folgte in der laufenden Saison schnell Ernüchterung.