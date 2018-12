"In jedem Schicksal liegt auch eine Chance und die Jungs haben es dann auch genutzt. Das macht mich umso glücklicher, dass wir aus einer ganz beschissenen Situation, anders kann man es nicht formulieren, dann doch eine sehr gute Situation geschaffen haben", so Hanning weiter.

Über ihr persönliches Unwort des Jahres herrscht bei den Füchsen deshalb Einigkeit. "Das Unwort des Jahres ist wirklich Verletzungspech", sagt Manager Bob Hanning. "Das habe ich noch nie erlebt, was uns passiert ist und ich möchte auch nicht, dass es uns je wieder in dieser Form passiert."

Ein Beispiel: Die Vereins-Weltmeisterschaft in Doha. In vier Spielen verletzten sich gleich vier Berliner Spieler. Dennoch beendeten sie das Turnier als Vize-Weltmeister. Den Preis dafür zahlten die Füchse dann allerdings in der Bundesliga. A-Jugendliche und Spieler aus der zweiten Formation tauchten sogar in der Startelf auf.

"Ich glaube, das hätte kein anderer Verein der Welt geschafft", lobt Manager Hanning, "weil er nicht diesen Nachwuchs und diese nachhaltigen Konzepte hat."