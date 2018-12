Hertha BSC plagen weiterhin Verletzungssorgen in der Defensive. Beim Auftakt der Trainingswoche am Dienstag fehlte Maximilian Mittelstädt. Der 21-Jährige klagt über Muskelprobleme. Daran leidet auch sein Verteidiger-Kollege Karim Rekik. Der Niederländer wird in diesem Jahr nicht mehr spielen können. "Es sieht nicht gut aus2, sagte Trainer Pal Dardai.

Außerdem verzichtet der Bundesligist auf das sonst übliche Kurz-Trainingslager in der Weihnachtspause. "Das wäre zu viel Reisestress, eine zu kurze Zeit", begründete Dardai die Entscheidung. Nach dem letzten Spiel vor Weihnachten am 22. Dezember in Leverkusen und einem kurzen Feiertags-Urlaub ist am 3. Januar 2019 bereits wieder Trainingsbeginn. Die Rückrunde startet für Hertha am 20. Januar 2019 in Nürnberg.