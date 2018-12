In der 2. Fußball-Bundesliga gehören ab der Saison 2021/22 Montagsspiele der Vergangenheit an. Mit großer Mehrheit einigten sich die betroffenen Vereine und erklärten am Dienstag in einer Pressemitteilung ihr Vorhaben. Von Friedrich Rößler

Seit 25 Jahren rollt auch am Montagabend der Ball in der Zweiten Liga. Das soll ab der Saison 2021/22 nicht mehr der Fall sein. Nach dem Aus für Montagsspiele in der 1. Liga soll nun auch im Unterhaus der Bundesliga Schluss sein. So äußerten sich die betroffenen Clubs in einer Pressemitteilung und zogen damit wohl auch die Konsequenzen aus den anhaltenden Fanprotesten.

Am vergangenen Spieltag hingen in fast allen deutschen Stadien ligaübergreifend Transparente in den Fankurven, die die Abschaffung der Montagsspiele forderten. Waren die Botschaften sonst an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußballliga(DFL) adressiert, so richtete sich am vergangenen Wochenende der Protest an die Vereine. Diese scheinen jetzt reagiert zu haben.