Die Vorwürfe richten sich gegen Andreas Petersen, den Sportdirektor der Halberstädter. Das bestätigte der neu gewählte Präsident des Verbandes, Erwin Bugar, am Samstag auf Nachfrage dem rbb. "Wir gehen erst einmal von der Unschuldvermutung aus", sagte Bugar, betonte aber auch: "Wir sind betroffen, dass es im NOFV-Gebiet so ein Vorkommnis geben soll. Es gilt nun, das allumfassend aufzuklären."

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) ermittelt nach dem 3:1-Sieg des SV Babelsberg gegen Germania Halberstadt in der Regionalliga am Freitagabend wegen einer möglichen Spielmanipulation.

Die Spieler informierten Trainer Civa und der SV Babelsberg umgehend den Verband - es folgte eine Anzeige. In den Abendstunden unmittelbar vor dem Spiel habe die Nachricht den Verband erreicht, sagte NOFV-Präsident Bugar dem rbb. "Wir haben dann alles in Gang gesetzt, um mögliche Beweise zu sichern." Das bestätigte auch der Vorsitzende des NOFV-Sportgerichts, Stephan Oberholz, der dpa. Demnach ist der Spielbeobachter vor Ort angewiesen worden, Videoaufzeichnungen zu machen. Die Vereine bekamen gezielte Ansprachen vor Anpfiff.

Petersen - Vater von Nationalspieler Nils Petersen - bestritt gegenüber den PNN zwar nicht die Kontaktaufnahme mit den Spielern, wohl aber den Vorwurf, dass er versucht habe, sie mit Geld zu beeinflussen. "Das ist ein riesen Blödsinn und an den Haaren herbeigezogen", sagte er der Zeitung. Die Anrufe bei seinen Ex-Akteuren begründete er wie folgt: "Das ist doch so in diesem Geschäft. Man will den Gegner etwas locken, etwas verunsichern. Ein Jux."