Die Sprinter Maximilian Levy und Robert Förstemann gehen im kommenden Jahr vom 24. bis 29. Januar bei den Six Days im Berliner Velodrom an den Start. Bei der 108. Ausgabe des Traditionsrennens bilden die beiden gemeinsam mit Nachwuchshoffnung Anton Höhne das deutsche Trio.

Der Berliner Levy hat die Veranstaltung bereits sieben Mal für sich entschieden und freut sich vor allem auf die Unterstützung der Fans. "Im neuen Jahr fahre ich erst in Rotterdam und dann in Bremen, sodass ich sehr fit nach Berlin kommen werde. Da liegen noch ein paar Trainingseinheiten auf der leeren Bahn dazwischen, weshalb ich mich umso mehr auf die tolle Kulisse in Berlin freue", so der 31-Jährige.