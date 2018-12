imago/Köhn Audio: Inforadio | 2.12.2018 | Jakob Rüger | Bild: imago/Köhn

Neuer NOFV-Präsident Erwin Bugar - "Erhaltung der Regionalliga Nordost hat oberste Priorität"

03.12.18 | 19:46 Uhr

Es rumort. In den Landesverbänden - und auch in den Vereinen der dritten sowie der Regionalliga. Grund ist der Dauerstreit um die Regionalliga-Reform, die auch das Ende der Regionalliga Nordost bedeuten könnte. Der neue NOFV-Präsident will das verhindern.

Erwin Bugar ist der neue Mann an der Spitze des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Mit 96 von 111 Stimmen wurde er am Wochenende zum Interessenvertreter Nummer eins gewählt. "Oberste Priorität hat der Bestand der Regionalliga Nordost", sagte er nach der Wahl dem rbb-Inforadio. Das sei für den Bestand des NOFV "von wesentlicher Bedeutung. Es geht nicht nur um die wirtschaftliche, sondern auch die sportpolitische Bedeutung."

Die Fronten sind verhärtet

Damit ist man gleich angelegt im Kern des Konflikts zur Regionalliga-Reform, der derzeit in aller Heftigkeit tobt. Beteiligt sind daran die Regionalligen mit den entsprechenden Landesverbänden, die dritte Liga - und der DFB. Die Fronten sind reichlich verhärtet. Das war am Wochenende auch in den Stadien zu sehen. "Stillstehen gegen den Stillstand" war das Motto der Protestaktion der dritten Liga. Eine Minute ruhte nach dem Anpfiff der Ball. Das leidige Problem sind die Relegationsspiele. Durch diese werden Jahr für Jahr Clubs aus der Regionalliga um die Arbeit einer ganzen Saison gebracht. Denn von den fünf Regionalliga-Meistern durften bislang nur drei aufsteigen. Im vergangenen Jahr hatten sich die Drittligisten deshalb noch zu einer Übergangsregelung bereit erklärt, nach der in dieser und der kommenden Saison jeweils vier statt drei Drittligisten absteigen, damit aus den fünf Regionalligen vier Teams aufsteigen können. In der Übergangsphase bis 2020 sollte eine Dauerlösung erarbeitet werden, die im westenlichen die Reduzierung auf vier Regionalligen und den direkten Aufstieg aller Regionalliga-Meister vorsieht.

Aufteilung der Vereine der Regionalliga Nordost würde finanzielle Probleme mit sich bringen

Auf die Frage, welche Regionalliga eingestampft werden könnte, rückte schnell die Staffel Nordost in den Fokus. DFB-Vizepräsident Rainer Koch begründete den Vorschlag rechnerisch. "Wir sagen auch ganz deutlich den Verbänden in Ostdeutschland: Bei 56.000 Fußballmannschaften kann ich mit 9.500 Mannschaften, die im Nordosten beheimatet sind, nicht beanspruchen, ein Viertel der Regionalligen zu haben", so Koch. Die Vereine der Regionalliga Nordost müssten aufgeteilt werden. Clubs wie der SV Babelsberg würden dann zum Beispiel bis nach Flensburg reisen. Ein finanzielles Problem - nicht nur für den Verein selbst. "Auch die Spieler sind ja teilweise irgendwo in Lohn und Brot. Du kannst ja nicht erwarten, dass jemand immer zwei Tage pro Woche Urlaub nimmt", argumentiert Babelsberg-Vorstand Christian Lippold.



Vorschlag zur Aufspaltung der 3. Liga stößt auf Widerstand

Zum Missfallen der Drittligisten bringt DFB-Vizepräsident Koch noch einen weiteren Vorschlag zur Diskussion: Deutschlands dritthöchste Spielklasse solle aufgespalten werden. "Wäre die 3. Liga zweigleisig, hätten wir eine echte pyramidale Ligenstruktur und mit der Bildung der dann fünf oder sogar sechs Regionalligen überhaupt keine Probleme", sagte Koch. Ein Vorschlag, mit dem Koch bei den Vereinen der 3. Liga auf Widerstand stößt - wie die Protestaktion am Wochenende zeigte.

Grindel hat kein Verständnis für Proteste

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat wenig Verständnis für den Protest der Drittligisten und ruft alle Vereine stattdessen dazu auf, sich an "diesem demokratischen Diskussionsprozess zu beteiligen und dann zu einem Kompromiss zu kommen. Es wird nie so sein, dass sich alle zu 100 Prozent durchsetzen. Dazu sind die Grundsatzpositionen zu unterschiedlich", so der 57-Jährige. Dass sich alle Beteiligten überhaupt noch auf ein Modell einigen, scheint derzeit wenig wahrscheinlich. Noch bis 2020 gilt die Übergangslösung. Im September 2019 will der DFB-Bundestag die Regionalliga-Reform verabschieden. Etwas Zeit bleibt also noch, um nach Lösungen zu suchen.



